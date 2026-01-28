Sur une plage de sable blanc, Karine Vanasse dévoile une parcelle d’un projet secret

Début du contenu principal.
Karine Vanasse a récemment transporté ses abonnés sur une splendide plage de sable blanc, où elle se trouve en tournage pour un projet qui semble encore secret.
Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la comédienne dévoile les coulisses de ce mystérieux projet, dans lequel elle partage l’écran avec Benz Antoine et Simon Pegg, le populaire acteur britannique.
Dans la vidéo, on aperçoit la comédienne tout sourire, profitant pleinement de ce somptueux lieu de tournage.
Dans la légende, elle mentionne être heureuse au travail et identifie ses collègues. En parcourant les commentaires, on apprend qu’il s’agit d’un tournage de film qui sera dirigé par Alexandre Carrière.
On ne connaît encore rien de ce nouveau projet, mais le décor fait déjà rêver!
Par ailleurs, Karine Vanasse sera de retour à l’animation de la prochaine saison de Les Traîtres. Pour la première fois, la production a d’ailleurs tenu des auditions ouvertes au public au début de l’année 2026.