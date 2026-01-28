Sur une plage de sable blanc, Karine Vanasse dévoile une parcelle d’un projet secret

Karine Vanasse a récemment transporté ses abonnés sur une splendide plage de sable blanc, où elle se trouve en tournage pour un projet qui semble encore secret.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la comédienne dévoile les coulisses de ce mystérieux projet, dans lequel elle partage l’écran avec Benz Antoine et Simon Pegg, le populaire acteur britannique.