Pierre-Yves Cardinal et ses filles volent la vedette sur le tapis rouge

Réalisé par Joëlle Desjardins Paquette et scénarisé par Dominic James, Ma belle-mère est une sorcière s’inscrit dans la grande tradition des films familiaux qui marquent l’imaginaire depuis des générations!

Le film raconte l’histoire de Margot, une préadolescente marginale qui tente de réunir sa famille après la séparation de ses parents. Un jour, elle découvre qu’une inconnue s’est installée chez elle et semble avoir ensorcelé son père. Persuadée d’avoir affaire à une véritable sorcière, Margot décide de prendre les choses en main et fait appel à Madame Dalloway, une spécialiste autoproclamée de l’occulte, pour l’aider à se débarrasser de l’intruse.

Le long métrage met en vedette Juliette Aubé, Marilyn Castonguay, Pierre-Yves Cardinal, Marc-André Leclair, Étienne Cardin, Mali Corbeil Gauvreau, Lily Thibeault, Rémi Prévost et Anaïs Céus.

Voyez maintenant toutes les photos de la première tapis rouge!

