Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de Ma belle-mère est une sorcière!

Le cinéma du Quartier Latin a accueilli, jeudi soir, la grande première du film Ma belle-mère est une sorcière, le plus récent titre de la célèbre collection Contes pour tous!

Une foule de personnalités était présente pour assister à cet événement, qui marque le retour d’une franchise incontournable du cinéma jeunesse québécois!

Le long métrage, réalisé par Joëlle Desjardins Paquette et scénarisé par Dominic James et Christine Doyon, met en vedette Juliette Aubé, Marilyn Castonguay, Pierre-Yves Cardinal, Marc-André Leclair, Étienne Cardin, Mali Corbeil Gauvreau, Lily Thibeault, Rémi Prévost et Anaïs Céus.