Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de Ma belle-mère est une sorcière!

Le cinéma du Quartier Latin a accueilli, jeudi soir, la grande première du film Ma belle-mère est une sorcière, le plus récent titre de la célèbre collection Contes pour tous!
Une foule de personnalités était présente pour assister à cet événement, qui marque le retour d’une franchise incontournable du cinéma jeunesse québécois!
Le long métrage, réalisé par Joëlle Desjardins Paquette et scénarisé par Dominic James et Christine Doyon, met en vedette Juliette Aubé, Marilyn Castonguay, Pierre-Yves Cardinal, Marc-André Leclair, Étienne Cardin, Mali Corbeil Gauvreau, Lily Thibeault, Rémi Prévost et Anaïs Céus.
Sur le tapis rouge, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Sophie Desmarais, Sophie Cadieux, Noemie Yelle, Shanti Corbeil-Gauvreau, Benoît Mauffette, Joey Bélanger, Émi Chicoine, Oscar Desgagnés, Emma Bao Linh, Marguerite Laurence et plusieurs autres.
Retour en images sur cette soirée festive!
Le film raconte l’histoire de Margot, une préadolescente marginale qui, à la suite de la séparation de ses parents, se donne pour mission de réunir sa famille. Son quotidien bascule lorsqu’elle découvre qu’une inconnue s’est installée chez elle et semble avoir ensorcelé son père. Convaincue que cette nouvelle belle-mère est en réalité une sorcière, Margot fait appel à Madame Dalloway, une spécialiste autoproclamée de l’occulte, pour l’aider à sauver les siens.
Ma belle-mère est une sorcière sera présenté partout au Québec à compter du 10 octobre prochain. Le film s’inscrit dans la tradition des Contes pour tous, qui allient humour, fantastique et thématiques familiales, et qui continuent de séduire de nouvelles générations de spectateurs!