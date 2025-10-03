Passer au contenu principal
Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de Ma belle-mère est une sorcière!

Le cinéma du Quartier Latin a accueilli, jeudi soir, la grande première du film Ma belle-mère est une sorcière, le plus récent titre de la célèbre collection Contes pour tous!

Une foule de personnalités était présente pour assister à cet événement, qui marque le retour d’une franchise incontournable du cinéma jeunesse québécois!

Le long métrage, réalisé par Joëlle Desjardins Paquette et scénarisé par Dominic James et Christine Doyon, met en vedette Juliette Aubé, Marilyn Castonguay, Pierre-Yves Cardinal, Marc-André Leclair, Étienne Cardin, Mali Corbeil Gauvreau, Lily Thibeault, Rémi Prévost et Anaïs Céus

Marilyn Castonguay, Pierre-Yves Cardinal, Juliette Aubé et Rémi Prévost © Karine Paradis
Marilyn Castonguay © Karine Paradis
Marilyn Castonguay et Joëlle Desjardins Paquette © Karine Paradis
Marilyn Castonguay et Pierre-Yves Cardinal © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis

Sur le tapis rouge, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Sophie Desmarais, Sophie Cadieux, Noemie Yelle, Shanti Corbeil-Gauvreau, Benoît Mauffette, Joey Bélanger, Émi Chicoine, Oscar Desgagnés, Emma Bao Linh, Marguerite Laurence et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!

Marilyn Castonguay © Karine Paradis
Marilyn Castonguay © Karine Paradis
Marilyn Castonguay et Pierre-Yves Cardinal © Karine Paradis
Marilyn Castonguay et Pierre-Yves Cardinal © Karine Paradis
Pierre-Yves Cardinal © Karine Paradis
Pierre-Yves Cardinal et ses filles © Karine Paradis
Juliette Aubé © Karine Paradis
Juliette Aubé, Emi Chicoine et Joey Bélanger © Karine Paradis
Joey Bélanger © Karine Paradis
Juliette Aubé, Marilyn Castonguay et Rémi Prévost © Karine Paradis
Juliette Aubé, Marilyn Castonguay et Rémi Prévost © Karine Paradis
Shanti et Mali Corbeil-Gauvreau © Karine Paradis
Shanti Corbeil-Gauvreau © Karine Paradis
Mali Corbeil-Gauvreau © Karine Paradis
Sophie Desmarais © Karine Paradis
Marc-André Leclair © Karine Paradis
Marla Deer, Jean-François Guèvremont (Rita Baga), Marc-André Leclair (Tracy Trash), Kelly Torrieli, Victoire de Rockwell © Karine Paradis
Jean-François Guèvremont et Marc-André Leclair © Karine Paradis
Sophie Cadieux © Karine Paradis
Geneviève Rochette © Karine Paradis
Devi Julia Pelletier et Juliette Aubé © Karine Paradis
Devi Julia Pelletier © Karine Paradis
Noémie Yelle © Karine Paradis
Noémie Yelle et ses enfants © Karine Paradis
Noémie Yelle et ses enfants © Karine Paradis
Noémie Yelle et son fils © Karine Paradis
Emma Bao Linh © Karine Paradis
Emma Bao Linh et Marguerite Laurence © Karine Paradis
Marguerite Laurence © Karine Paradis
Oscar Desgagnés © Karine Paradis
Coco Ferme © Karine Paradis
Coco Ferme © Karine Paradis
Marilyn Castonguay © Karine Paradis
Marilyn Castonguay et Joëlle Desjardins Paquette © Karine Paradis
Anaïs Céus © Karine Paradis
Anaïs Céus © Karine Paradis
Anaïs Céus © Karine Paradis
Lily Thibeault © Karine Paradis
Lily Thibeault et Rémi Prévost © Karine Paradis
Rémi Prévost © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis
Pierre-Yves Cardinal et Rémi Prévost © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis
Pierre-Yves Cardinal, Juliette Aubé et Joëlle Desjardins Paquette © Karine Paradis
Marilyn Castonguay et Jean-François Rivard © Karine Paradis
Pierre-Yves Cardinal et Juliette Aubé © Karine Paradis
Étienne Cardin © Karine Paradis
Claire Pimparé © Karine Paradis
Claire Pimparé et Dominic James © Karine Paradis
Claire Pimparé, Christine Doyon et Dominic James © Karine Paradis
Juliette Aubé © Karine Paradis
Benoît Mauffette © Karine Paradis
Michel Olivier Girard © Karine Paradis
Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau © Karine Paradis
Ma belle-mère est une sorcière © Karine Paradis

Le film raconte l’histoire de Margot, une préadolescente marginale qui, à la suite de la séparation de ses parents, se donne pour mission de réunir sa famille. Son quotidien bascule lorsqu’elle découvre qu’une inconnue s’est installée chez elle et semble avoir ensorcelé son père. Convaincue que cette nouvelle belle-mère est en réalité une sorcière, Margot fait appel à Madame Dalloway, une spécialiste autoproclamée de l’occulte, pour l’aider à sauver les siens.

Ma belle-mère est une sorcière sera présenté partout au Québec à compter du 10 octobre prochain. Le film s’inscrit dans la tradition des Contes pour tous, qui allient humour, fantastique et thématiques familiales, et qui continuent de séduire de nouvelles générations de spectateurs!

