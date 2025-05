Propos disgracieux envers les personnes en situation d’handicap, Christine Morency réagit vivement

Christine Morency a réagi en storie Instagram. Elle a écrit un long texte dans lequel elle explique la rage qui l'habite à la suite des propos des animateurs.

«Plutôt que des excuses sincères et bien senties, avec un profond regret d'avoir tenu des propos blessants et inquiétants, on a plutôt cherché à se justifier, à se défendre. Pas vous mentir... Ça me met en tabarnak.»

Voici ce qu'elle avait à dire: