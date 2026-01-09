Découvrez toutes les photos de la nouvelle maison de Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
La nouvelle saison de Big Brother Célébrités débutera ce dimanche 11 janvier. William Cloutier, Normand D’Amour et 11 autres célébrités feront leur entrée dans la fameuse maison de l’émission.
En parlant de maison, on a reçu en primeur les photos des pièces qui ont complètement été réaménagées pour cette nouvelle saison.
Les célébrités pourront encore une fois cette année profiter du grand salon, de la salle à manger où les vedettes en danger sont annoncées, de la cuisine, de la salle de gym, de la chambre du PM, de la salle de bain commune et plus encore.
Marc-Antoine Berthiaume, notre collègue du 107,3 Rouge FM et animateur du balado Au confessionnal, a d’ailleurs eu la chance de visiter la maison en compagnie de Marie-Mai, l’animatrice de l’émission.
Voyez la vidéo de sa visite juste ici:
Voici toutes les photos de la nouvelle maison de Big Brother Célébrités!
Ne manquez pas la première émission de la sixième saison de Big Brother Célébrités ce dimanche 11 janvier 2026 sur les ondes de Noovo et sur Crave!
