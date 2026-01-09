Découvrez toutes les photos de la nouvelle maison de Big Brother Célébrités

La nouvelle saison de Big Brother Célébrités débutera ce dimanche 11 janvier. William Cloutier, Normand D’Amour et 11 autres célébrités feront leur entrée dans la fameuse maison de l’émission.

En parlant de maison, on a reçu en primeur les photos des pièces qui ont complètement été réaménagées pour cette nouvelle saison.

Les célébrités pourront encore une fois cette année profiter du grand salon, de la salle à manger où les vedettes en danger sont annoncées, de la cuisine, de la salle de gym, de la chambre du PM, de la salle de bain commune et plus encore.