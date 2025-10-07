Mike Gauthier donne des nouvelles après une opération au coeur

Mike Gauthier a subi une importante chirurgie cardiaque cet automne.

C'est en raison de cette opération au coeur qu'il a dû prendre une pause forcée à la radio. L'intervention chirurgicale a eu lieu il y a deux semaines et déjà, il va beaucoup mieux.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Mike Gauthier remercie l'équipe médicale qui l'a accompagné tout au long de la chirurgie. Il lance également des fleurs à sa conjointe, Geneviève, qui l'aide à se remettre sur pied et qui est là pour lui en tout temps.

Voici le mot de l'animateur dans lequel il donne des nouvelles de sa santé: