Mike Gauthier donne des nouvelles après une opération au coeur

Mike Gauthier a subi une importante chirurgie cardiaque cet automne.
C'est en raison de cette opération au coeur qu'il a dû prendre une pause forcée à la radio. L'intervention chirurgicale a eu lieu il y a deux semaines et déjà, il va beaucoup mieux.
Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Mike Gauthier remercie l'équipe médicale qui l'a accompagné tout au long de la chirurgie. Il lance également des fleurs à sa conjointe, Geneviève, qui l'aide à se remettre sur pied et qui est là pour lui en tout temps.
Voici le mot de l'animateur dans lequel il donne des nouvelles de sa santé:
«Déjà 2 semaines depuis ma chirurgie et tout va comme prévu.
Douleur à son plus bas, la cicatrisation se déroule bien et le sommeil balancé est revenu. J'ai atteint mon demi-km de marche quotidienne. C'est comme cette couverture de livre de psycho-pop ci-haut. Les bons côté pré-dominent.
Merci pour votre soutient et les voeux d'anniversaires du 25 septembre. Étant aux soins intensifs à ce moment, j'avais un accès limité et j'étais pas mal limité aussi.
Un inestimable merci à toute les équipes de ma chaîne médicale: De ma médecin de famille qui a repéré ma condition en 2018 jusqu'au aux chirurgiens cardiaques, ainsi que toutes les équipes gravitant autour de tous ces gens à ICM.
Dans le cercle rapproché, la plus grosse étoile du match va à Gen Gélineau. Elle a vécu avec moi la pré-op, la chirurgie et le post-op ainsi que la convalescence qui se poursuit encore 2 mois. Vous saviez qu'une chirurgie majeure amène des sautes d'humeurs? Vous pouvez lui écrire sur le sujet.
Pour faire un don Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal
https://fondationicm.org/fr/facons-de-donner
Merci à tous et j'ai encore bien des choses à raconter!
En passant, ça se peut-tu que Taylor Swift ait lancé une album?»
Dans un mot-clic ajouté en fin de message, il précise qu'il a été opéré au niveau de la valve aortique. On souhaite un prompt rétablissement à Mike Gauthier!