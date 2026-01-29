Pézie d’OD se confie: «je n’ai jamais raconté ça avant»

Début du contenu principal.
Pézie Beaudin et Sandrick Lavoie ont reçu Marcus Villeneuve à leur podcast On s'connaît pas tant que ça.
Au cours de l’épisode, Marcus révèle que Pézie s’était proposée pour être la femme porteuse de son enfant et de celui de son conjoint, Pierre-Luc. Une confidence touchante, d’autant plus que la créatrice de contenu abordait ce sujet pour la toute première fois. Elle a d’ailleurs tenu à le préciser: «Moi, j'ai jamais parlé de ça.»
Dans l'Extrait publié sur les médias sociaux, Marcus explique qu'une femme avait proposé ses ovules dans le but de faire une fécondatation In vitro et Pézie c'était proposée comme mère porteuse.
«Finalement, elle, elle s'est retirée. Mais elle nous a dit, bien: "moi, je suis prête à vous offrir mes ovules." Donc là, on a un ovule. Mais il nous manque une femme porteuse. Et on avait trouvé quelqu'un. Puis c'était Pézie.»
Dans l’épisode, Marcus explique que pour des raisons médicales, Pézie n’a finalement pas pu être la femme porteuse. Dans les cliniques de fertilité, les critères sont très stricts: les candidates doivent avoir déjà porté au moins un enfant, pas plus de quatre, et l’âge est aussi un facteur important, puisqu’après 35 ans, une grossesse peut comporter davantage de défis.
Pour entendre l’échange complet avec Marcus, le coiffeur des stars, l’épisode est disponible juste ici.
Finalement, c’est après un appel lancé sur Instagram que Marcus et Pierre-Luc ont réussi à trouver leur femme porteuse. Ensemble, ils ont signé une convention afin de s’assurer que tout se déroule dans un cadre clair et équitable pour chacun.
