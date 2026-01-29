Pézie d’OD se confie: «je n’ai jamais raconté ça avant»

Pézie Beaudin et Sandrick Lavoie ont reçu Marcus Villeneuve à leur podcast On s'connaît pas tant que ça.

Au cours de l’épisode, Marcus révèle que Pézie s’était proposée pour être la femme porteuse de son enfant et de celui de son conjoint, Pierre-Luc. Une confidence touchante, d’autant plus que la créatrice de contenu abordait ce sujet pour la toute première fois. Elle a d’ailleurs tenu à le préciser: «Moi, j'ai jamais parlé de ça.»