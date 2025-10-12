Jeremy embrasse cette candidate d'OD Chypre et ça fait jaser!

C’est officiel: Jérémy est de retour au Québec après son départ précipité d’Occupation Double Chypre pour des raisons de santé.

Mais à peine rentré, le candidat fait déjà couler beaucoup d’encre (et battre bien des cœurs!) avec une nouvelle photo qui a enflammé les réseaux sociaux!

Ce week-end, Jérémy a repartagé un cliché en story Instagram qui n’a laissé personne indifférent: on peut le voir déposer un baiser sur la joue de Laurie, accompagné de la petite phrase mystérieuse « OD c’est jamais fini 🤭 »!

Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Quoiiiii?!?!