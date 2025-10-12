Jeremy embrasse cette candidate d'OD Chypre et ça fait jaser!

Début du contenu principal.
C’est officiel: Jérémy est de retour au Québec après son départ précipité d’Occupation Double Chypre pour des raisons de santé.
Mais à peine rentré, le candidat fait déjà couler beaucoup d’encre (et battre bien des cœurs!) avec une nouvelle photo qui a enflammé les réseaux sociaux!
Ce week-end, Jérémy a repartagé un cliché en story Instagram qui n’a laissé personne indifférent: on peut le voir déposer un baiser sur la joue de Laurie, accompagné de la petite phrase mystérieuse « OD c’est jamais fini 🤭 »!
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Quoiiiii?!?!
Il n’en fallait pas plus pour que les fans d’OD s’enflamment! Est-ce que Jérémy et Laurie auraient eu un coup de cœur en dehors des caméras? Se fréquenteraient-ils déjà? Pour l’instant, le mystère plane… mais les rumeurs, elles, vont bon train!
Rappelons que Jérémy a dû quitter l’aventure d’OD Chypre cette semaine après avoir été hospitalisé pour des problèmes de santé. Victime d’une paralysie faciale temporaire et de douleurs à la tête, il a préféré ne pas poursuivre l’expérience, sur avis médical.
Heureusement, tout est rapidement rentré dans l’ordre: « Je vais super bien, bien franchement. Une semaine après mon élimination, je n’avais plus de symptômes. Tout était parfait! », nous a-t-il confié en entrevue.
Durant son passage dans l’aventure, Jérémy s’était rapproché de Cindy, son top 1. Son départ précipité l’a empêché de lui dire au revoir correctement. Avec émotion, il a avoué vouloir la revoir à sa sortie d’OD:
« J’aimerais aller prendre un verre avec elle et lui expliquer ce qui s’est passé! »
Accompagné de son père pour rentrer au pays, Jérémy semble désormais en pleine forme… et prêt à écrire une nouvelle page de son histoire! Que ce soit avec Cindy, Laurie ou peut-être une autre, une chose est sûre: son retour n’est pas passé inaperçu!
Le départ de Jérémy libère maintenant une place dans la maison des garçons… et ce sont les filles qui devront trancher: Anthony P. ou Mathis fera son retour dans l’aventure! Pendant ce temps, Cédrik et Catherine vivront une escapade romantique à Venise, tandis que ce dimanche, les fans de sports seront servis avec un gros party à l’horaire!
Aussi, Johanie et Anthony (le chanceux!) partageront une activité de motocross, donnant ainsi naissance au tout début… d’un triangle amoureux qui pourrait bien faire jaser!
À voir ce soir 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!
