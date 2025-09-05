Pénélope McQuade avoue son béguin pour ce chanteur québécois: «Je me liquéfie»

Pénélope Mcquade a révélé qu'elle avait le béguin pour un célèbre chanteur québécois, cette semaine au micro de L'effet Pogonat.

L'animatrice d'ICI Première a le béguin pour Boom Desjardins, le chanteur de La Chicane! Et ce n'est pas qu'un petit «kick».

Pénélope McQuade a confié que lorsqu'il se met à chanter, elle se «liquéfie» et que son effet «pèse sur le piton». Elle ajoute qu'elle était toujours aussi pâmée devant Boom Desjardins, l'an dernier, lorsqu'il est passé à son émission Pénélope sur ICI Première.