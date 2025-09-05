Pénélope McQuade avoue son béguin pour ce chanteur québécois: «Je me liquéfie»

Début du contenu principal.
Pénélope Mcquade a révélé qu'elle avait le béguin pour un célèbre chanteur québécois, cette semaine au micro de L'effet Pogonat.
L'animatrice d'ICI Première a le béguin pour Boom Desjardins, le chanteur de La Chicane! Et ce n'est pas qu'un petit «kick».
Pénélope McQuade a confié que lorsqu'il se met à chanter, elle se «liquéfie» et que son effet «pèse sur le piton». Elle ajoute qu'elle était toujours aussi pâmée devant Boom Desjardins, l'an dernier, lorsqu'il est passé à son émission Pénélope sur ICI Première.
En réfléchissant, Pénélope McQuade a compris que son béguin pour le chanteur est dû à la combinaison entre sa voix unique et la couleur de ses yeux. Rien de moins!
Vous pouvez revoir ce savoureux moment de radio en cliquant juste ici sur le compte YouTube d'Ohdio.
Pénélope McQuade était l’invitée de l’émission Pour une fois à Télé-Québec. Elle s’est confiée sur son célibat aux côtés de Korine Côté, qui animait cette partie de l'entrevue.
Les deux femmes ont admis qu’elles n’avaient pas le temps de fréquenter quelqu’un.
Dans l’extrait, Pénélope McQuade explique qu’elle préfère passer deux heures avec une personne qu’elle connait plutôt qu’avec une personne qu’elle ne connait pas. Elle ajoute qu’elle préfère passer du temps avec une amie qu’elle n’a pas vue depuis longtemps.
