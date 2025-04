Voici quand Patrick Hivon sera de retour à l’écran

La suite de l'aventure nous réserve une toute nouvelle enquête.

En plus de Patrick Hivon et Catherine Brunet, la deuxième saison de Détective Surprenant mettra en vedette Evelyne Brochu, Vincent Graton, Antoine L’Écuyer, Gabriel Lemire, Alice Morel-Michaud et Brigitte Paquette, qui rejoignent la distribution.

Toute l'équipe s'envolera au mois de mai aux Îles-de-la-Madeleine, où la dramatique sera tournée.