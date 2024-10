Patrick Hivon en tournage avec cette actrice américaine de ce film culte!

Tourné dans la région du Grand Montréal ainsi qu’en Ontario, le film réunit une distribution impressionnante. On y retrouvera Patrick Hivon, que l’on a vu dans La femme de mon frère et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, aux côtés de Piper Perabo, star de Coyote Ugly, Yellowstone et The Prestige.

Cette collaboration promet de faire des étincelles et la réalisatrice ne cache pas son enthousiasme: «C’est un pur bonheur de tourner ce film avec Piper et Patrick. Ils ont une incroyable chimie, ils sont généreux, investis et remplis de charme. Jusqu’ici, l’aventure de ce tournage est à l’image de l’histoire qu’on souhaite raconter: rocambolesque, intense, drôle et pleine d’amour et d’émotions fortes!», confie la réalisatrice.