Plural: Voyez Karine Vanasse et une foule de vedettes à la soirée VIP!

La foire d’art contemporain Plural a officiellement lancé ses festivités avec une soirée d’ouverture-bénéfice qui a attiré un beau mélange de passionnés d’art, de professionnels du milieu culturel et de personnalités connues. Cette soirée VIP offrait aux invités un accès privilégié aux œuvres de 44 exposants, dans le cadre parfait du Grand Quai du Port de Montréal.

Au cœur de l’événement: la talentueuse Karine Vanasse, qui est porte-parole de la foire depuis plus de dix ans. Fidèle à son engagement envers la culture, l’actrice a souligné l’importance de ce rendez-vous annuel pour démocratiser l’art contemporain et le faire rayonner auprès d’un public toujours plus large

Nul doute, la comédienne et animatrice de la populaire émission Les Traîtres brillait lors de la soirée!