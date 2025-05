Romance tumultueuse pour Patrick Hivon dans Amour Apocalypse

Dans le film, on suit Adam (Patrick Hivon), un homme de 45 ans au cœur immense, propriétaire d’un chenil en quête de mieux-être. Pour apaiser sa santé mentale et son hypersensibilité, il fait l’achat d’une lampe de luminothérapie. C’est en appelant la ligne de soutien technique qu’il tombe sur Tina (Piper Perabo), une femme lumineuse à la voix douce. Dès ce premier échange, tout bascule : des comètes s’écrasent, des chiens sont relâchés, des pneus crèvent… et les émotions débordent. Une connexion inattendue naît entre ces deux êtres, dans un monde qui vacille, où l’amour surgit comme un véritable choc sismique.

