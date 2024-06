Patrice Bélanger souligne ses 18 ans de mariage avec son amoureuse

Il a accompagné ces images d'un message d'amour poignant dédié à sa femme via sa page Instagram:

«27 mai 2006

Il y a 18 ans, on se disait «Oui», pour la vie.

Ma plus grande réussite a été de te convaincre de m’épouser!

Notre mariage réussit, parce que je tombe amoureux plusieurs fois, et toujours de la même personne: toi!



Comme le dit si bien Vincent Vallières:

Au travers des doutes

Des travers de la route

Et de plus en plus fort

On va s’aimer encore

Au travers des bons coups

Au travers des déboires

À la vie, à la mort

On va s’aimer encore



Ma blonde, ma Douce, ma femme, mon épouse des 18 dernières années aujourd’hui: Je t’aime!🥰

C’est hot! On est bon, on est chanceux!

Continuons de cultiver cet Amour au quotidien!



❤️TM XXXX», confie-t-il, visiblement toujours sous le charme de sa complice de tous les jours.