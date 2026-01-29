Pascale Renaud-Hébert annonce ses fiançailles en direct à la radio

Début du contenu principal.
En août 2025, la comédienne Pascale Renaud-Hébert racontait sur les ondes de Rouge FM qu’elle avait bien hâte que son amoureux Nicolas Ouellet lui offre une bague de fiançailles.
Quelques mois plus tard, son souhait s’est enfin réalisé: Nicolas a demandé à Pascale d’être sa fiancée le 30 décembre dernier!
La nouvelle fiancée en a fait l’annonce en direct à la radio lors de son passage à l’émission Véronique et les Fantastiques hier en fin de journée.
Voyez une vidéo de cet extrait de l’émission:
Avant d’annoncer ses fiançailles et de montrer sa fameuse bague, Pascale a tenu à s’excuser en direct à son conjoint pour son comportement «bébé» lors de son passage à l’émission en août dernier.
Elle avait mentionné à ce moment-là qu’elle ne voulait pas nécessairement se marier, mais qu’elle voulait plutôt avoir une bague dont il aurait pris le temps de choisir. Elle voyait cette «roche» comme un «symbole» de leur amour.
«Ça fait 3 ans que je martèle le message», avait-elle précisé en ajoutant que la réaction de Nicolas était nonchalante.
Pascale n’avait aucune idée que pendant ce temps, son conjoint était en train de travailler avec une joaillière sur une bague de fiançailles. Il a même demandé à Véronique Cloutier son avis sur la bague!
Ils ont passé leurs vacances du temps des Fêtes ensemble au chalet. Pascale n’arrêtait pas de lui dire qu’ils étaient bien ensemble.
Le matin du 30 décembre, Nicolas a finalement dit à Pascale qu’il avait une dernière surprise pour elle, c’est-à-dire sa bague. Elle ne s’attendait pas du tout à ça, elle croyait même que Nicolas n’allait pas lui offrir de bague cette année.
Toutes nos félicitations à Pascale et à Nicolas pour leurs fiançailles!
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse