Pascale Renaud-Hébert annonce ses fiançailles en direct à la radio

En août 2025, la comédienne Pascale Renaud-Hébert racontait sur les ondes de Rouge FM qu’elle avait bien hâte que son amoureux Nicolas Ouellet lui offre une bague de fiançailles.

Quelques mois plus tard, son souhait s’est enfin réalisé: Nicolas a demandé à Pascale d’être sa fiancée le 30 décembre dernier!

La nouvelle fiancée en a fait l’annonce en direct à la radio lors de son passage à l’émission Véronique et les Fantastiques hier en fin de journée.