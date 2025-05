Pascale Renaud-Hébert sème la consternation: «fais pas ça devant Véro»

Dans un extrait publié sur les médias sociaux de Véronique et les Fantastiques, on peut voir Pierre qui explique la situation directement à la radio et, ensuite, on découvre le moment où Pascale a osé se laver les dents avec la brosse à dents qui sort de la bouche de Pierre.

Pendant la scène, on peut entendre un membre de l'équipe: «ne fais pas ça devant Véro...»

Une chose qui a écœuré Véro au plus haut point: «Mais non, la bouche, la bouche. Pense à son tartre. Son vieux tartre, là.»

