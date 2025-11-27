La fille de Pascal Morrissette suit ses traces, voyez l'hilarante vidéo

Pascal Morrissette nous offre la vidéo drôle du jour!

L'animateur a décidé de participer à la tendance virale du moment avec sa fille Sam. Ce trend qui circule depuis l'an dernier consiste à aller dans un magasin à grande surface pour repérer les objets les plus inusités. Par la suite, il faut faire comme si l'on demandait à un employé s'ils ont ces étranges trouvailles en stock.

Avec sa fille aînée, Pascal Morrissette a trouvé des tonnes d'objets plus loufoques les uns que les autres. Vous allez voir, la grande Sam a hérité de l'aisance à la caméra de ses célèbres parents!

Voici l'hilarante vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Facebook ci-dessous: