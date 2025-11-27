La fille de Pascal Morrissette suit ses traces, voyez l'hilarante vidéo

Début du contenu principal.
Pascal Morrissette nous offre la vidéo drôle du jour!
L'animateur a décidé de participer à la tendance virale du moment avec sa fille Sam. Ce trend qui circule depuis l'an dernier consiste à aller dans un magasin à grande surface pour repérer les objets les plus inusités. Par la suite, il faut faire comme si l'on demandait à un employé s'ils ont ces étranges trouvailles en stock.
Avec sa fille aînée, Pascal Morrissette a trouvé des tonnes d'objets plus loufoques les uns que les autres. Vous allez voir, la grande Sam a hérité de l'aisance à la caméra de ses célèbres parents!
Voici l'hilarante vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Facebook ci-dessous:
Dans la section des commentaires, plusieurs fans de Pascal Morrissette trouvent que Sam est la copie conforme de sa maman, Julie Ringuette.
On est bien d'accord!
Rappelons que Julie Ringuette et Pascal Morrissette sont ensemble depuis 19 ans. Ils se sont mariés en 2011. Les tourtereaux sont les heureux parents de deux enfants, Sam, née en juin 2018, et Eva née en novembre 2020.
Pascal Morrissette a vécu une drôle de situation, ce mois-ci, qui lui a permis de croire qu'il avait peut-être dupé le public!
Le 31 octobre dernier, l'animateur était invité à Ça finit bien la semaine. Comme c'était l'Halloween, tout le monde était costumé.
Pascal Morrissette est débarqué sur le plateau vêtu d'un simple speedo bleu avec un petit foulard dans le cou...
