C'est officiel: Pascal Morrissette sera chroniqueur à Salut Bonjour

Cet été, Pascal Morrissette a effectué quelques remplacements à Salut Bonjour. En ce jour de rentrée pour l’émission, on a appris qu’il sera officiellement le nouveau chroniqueur web pour Salut Bonjour Week-end!

Vous pourrez voir Pascal dès ce samedi 31 août avec toute l’équipe de l’émission du week-end. En plus de vous faire découvrir les nouvelles tendances du web, il vous fera aussi part de plusieurs conseils pratiques.