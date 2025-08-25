C'est officiel: Pascal Morrissette sera chroniqueur à Salut Bonjour

Début du contenu principal.
Cet été, Pascal Morrissette a effectué quelques remplacements à Salut Bonjour. En ce jour de rentrée pour l’émission, on a appris qu’il sera officiellement le nouveau chroniqueur web pour Salut Bonjour Week-end!
Vous pourrez voir Pascal dès ce samedi 31 août avec toute l’équipe de l’émission du week-end. En plus de vous faire découvrir les nouvelles tendances du web, il vous fera aussi part de plusieurs conseils pratiques.
Pascal remplace Hugo Langlois qui a quitté l’émission pour se lancer dans le monde politique au printemps dernier.
Le nouveau chroniqueur web sera entouré de l’animateur Richard Turcotte et des autres chroniqueurs de l'émission (Alexandre, Justine, Annie-Soleil et Félix).
En plus de l’arrivée de Pascal Morrissette comme chroniqueur web, Salut Bonjour accueille plusieurs nouveaux collaborateurs pour cette 38e saison.
Pendant la semaine, vous pourrez maintenant voir dans l’émission des chroniques de Valérie Chevalier, Marc-Antoine Dequoy, Nicolas Duvernois, Maxence Garneau, Julie Houle, Bernard Lavallée, Tommy Néron, Annie Payant, Tatiana Polevoy, Rose Simard et Lory Zephyr.
Durant la fin de semaine, Julie Ringuette et Hugues Nadeau font partie des nouveaux collaborateurs.
Marie-Andrée Leblond, la Miss Météo de Salut Bonjour, était bien fébrile ce matin. En plus de souligner ses premières photos officielles avec l’équipe de l’émission, elle a aussi pris le temps de mentionner le retour de l’animatrice de l’émission, Ève-Marie Lortie.
Voyez juste ici ses stories à ce sujet:
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse