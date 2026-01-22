Oscars 2026: un film marque l’histoire avec une récolte record de nominations

Début du contenu principal.
La course aux Oscars est officiellement lancée et cette année, un film domine déjà la conversation avant même la levée de rideau.
Le suspense a pris fin jeudi matin alors que l’Académie a dévoilé les finalistes de la 98e édition de sa prestigieuse cérémonie.
C'est le film d'horreur de Ryan Coogler, Sinners, qui a créé une onde de choc en récoltant pas moins de 16 nominations, un sommet historique qui éclipse les records de 14 nominations détenus jusqu'ici par des classiques comme Titanic et La La Land pour ne nommer qu'eux.
Ce triomphe annoncé place le réalisateur et son acteur fétiche, Michael B. Jordan, dans une position de force impressionnante pour la soirée du 15 mars prochain.
Le film est d'ailleurs disponible sur Crave pour tous ceux qui seraient curieux de l'écouter!
Dans la catégorie reine du Meilleur film, la compétition s'annonce quand même féroce puisque Sinners devra affronter des œuvres de taille comme Hamnet, One Battle After Another et le mystérieux Bugonia.
Le talent d'ici brille également dans cette liste sélecte, apportant une belle dose de fierté locale.
Dans la catégorie du Meilleur court métrage d’animation, le duo montréalais Chris Lavis et Maciek Szczerbowski s'illustre avec leur création de l'ONF, La jeune fille qui pleurait des perles.
Le Québec est aussi représenté dans la catégorie des courts métrages documentaires grâce à l'œuvre Perfectly a strangeness de la réalisatrice Alison McAlpine.
Ces nominations confirment une fois de plus que le savoir-faire québécois continue de voyager et d'impressionner les plus grands décideurs de Hollywood.
Chez les acteurs, la lutte pour la statuette dorée sera l'un des moments forts de la soirée alors que les chouchous du public se retrouvent face à face.
Michael B. Jordan, propulsé par le succès de Sinners, se mesurera à Timothée Chalamet, méconnaissable dans Marty Supreme, ainsi qu'au vétéran Leonardo DiCaprio pour son rôle dans One Battle After Another.
Du côté des femmes, la compétition est tout aussi relevée avec la présence de la talentueuse Jessie Buckley pour Hamnet et de l'incontournable Emma Stone pour Bugonia et Kate Hudson, dans Song Sung Blue entre autres.
Le gala, qui sera animé par l'humoriste et animateur de télé connu Conan O’Brien.
Il ne reste plus qu'à préparer votre popcorn et à encercler le dimanche 15 mars sur votre calendrier pour ne rien manquer de la plus grande soirée d’Hollywood.
Voici les nommés dans les principales catégories.
Toute la liste se trouve sur le site de l’Académie.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Laurence Pellerin-Patenaude