Oscars 2026: un film marque l’histoire avec une récolte record de nominations

C'est le film d'horreur de Ryan Coogler, Sinners, qui a créé une onde de choc en récoltant pas moins de 16 nominations, un sommet historique qui éclipse les records de 14 nominations détenus jusqu'ici par des classiques comme Titanic et La La Land pour ne nommer qu'eux.

Ce triomphe annoncé place le réalisateur et son acteur fétiche, Michael B. Jordan, dans une position de force impressionnante pour la soirée du 15 mars prochain.

Le film est d'ailleurs disponible sur Crave pour tous ceux qui seraient curieux de l'écouter!