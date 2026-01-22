Passer au contenu principal
Oscars 2026: un film marque l’histoire avec une récolte record de nominations

La course aux Oscars est officiellement lancée et cette année, un film domine déjà la conversation avant même la levée de rideau.

Le suspense a pris fin jeudi matin alors que l’Académie a dévoilé les finalistes de la 98e édition de sa prestigieuse cérémonie.

© EMMA MCINTYRE/GETTY

C'est le film d'horreur de Ryan Coogler, Sinners, qui a créé une onde de choc en récoltant pas moins de 16 nominations, un sommet historique qui éclipse les records de 14 nominations détenus jusqu'ici par des classiques comme Titanic et La La Land pour ne nommer qu'eux.

Ce triomphe annoncé place le réalisateur et son acteur fétiche, Michael B. Jordan, dans une position de force impressionnante pour la soirée du 15 mars prochain.

Le film est d'ailleurs disponible sur Crave pour tous ceux qui seraient curieux de l'écouter!

© Valerie Macon/Getty Images

Dans la catégorie reine du Meilleur film, la compétition s'annonce quand même féroce puisque Sinners devra affronter des œuvres de taille comme Hamnet, One Battle After Another et le mystérieux Bugonia.

Le talent d’ici brille à Hollywood

Le talent d'ici brille également dans cette liste sélecte, apportant une belle dose de fierté locale.

Dans la catégorie du Meilleur court métrage d’animation, le duo montréalais Chris Lavis et Maciek Szczerbowski s'illustre avec leur création de l'ONF, La jeune fille qui pleurait des perles.

© ONF

Le Québec est aussi représenté dans la catégorie des courts métrages documentaires grâce à l'œuvre Perfectly a strangeness de la réalisatrice Alison McAlpine.

Ces nominations confirment une fois de plus que le savoir-faire québécois continue de voyager et d'impressionner les plus grands décideurs de Hollywood.

De gros noms parmi les acteurs et actrices nommés

Chez les acteurs, la lutte pour la statuette dorée sera l'un des moments forts de la soirée alors que les chouchous du public se retrouvent face à face.

Michael B. Jordan, propulsé par le succès de Sinners, se mesurera à Timothée Chalamet, méconnaissable dans Marty Supreme, ainsi qu'au vétéran Leonardo DiCaprio pour son rôle dans One Battle After Another.

Du côté des femmes, la compétition est tout aussi relevée avec la présence de la talentueuse Jessie Buckley pour Hamnet et de l'incontournable Emma Stone pour Bugonia et Kate Hudson, dans Song Sung Blue entre autres.

Un rendez-vous le 15 mars

Le gala, qui sera animé par l'humoriste et animateur de télé connu Conan O’Brien.

Il ne reste plus qu'à préparer votre popcorn et à encercler le dimanche 15 mars sur votre calendrier pour ne rien manquer de la plus grande soirée d’Hollywood.

Voici les nommés dans les principales catégories.

Toute la liste se trouve sur le site de l’Académie.

Meilleur film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Meilleure réalisation

  • Chloé Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Joachim Trier (Sentimental Value)
  • Ryan Coogler (Sinners)

Meilleure actrice

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Emma Stone (Bugonia)

Meilleur acteur

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Sinners)
  • Wagner Moura (The Secret Agent)

Meilleure actrice dans un second rôle

  • Elle Fanning (Sentimental Value)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Wunmi Mosaku (Sinners)
  • Teyana Taylor (One Battle After Another)

Meilleur acteur dans un second rôle

  • Benicio Del Toro (One Battle After Another)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Sinners)
  • Sean Penn (One Battle After Another)
  • Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

