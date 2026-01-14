Leonardo DiCaprio: le mystère des Golden Globes est enfin résolu

Le célèbre Leonardo DiCaprio était nominé pour le prix du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie lors des derniers Golden Globes.

Durant la grande cérémonie, l’acteur n’a toutefois pas attiré l’attention pour ce prix… C’est plutôt lors d’une annonce publicitaire que Leonardo a fait jaser.

Une conversation de l’acteur qui a été filmée a retenu l’attention de ses fans: on pouvait le voir en train de gesticuler, pointer du doigt à plusieurs reprises et rire.