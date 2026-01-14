Leonardo DiCaprio: le mystère des Golden Globes est enfin résolu

Début du contenu principal.
Le célèbre Leonardo DiCaprio était nominé pour le prix du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie lors des derniers Golden Globes.
Durant la grande cérémonie, l’acteur n’a toutefois pas attiré l’attention pour ce prix… C’est plutôt lors d’une annonce publicitaire que Leonardo a fait jaser.
Une conversation de l’acteur qui a été filmée a retenu l’attention de ses fans: on pouvait le voir en train de gesticuler, pointer du doigt à plusieurs reprises et rire.
Lors de la première du film The Rip à New York, l’actrice Teyana Taylor a révélé que Leonardo était en train de lui parler. Elle a aussi précisé qu’ils discutaient probablement de K-pop.
Teyana et Leonardo ont joué ensemble dans le film One Battle After Another, réalisé par Paul Thomas Anderson.
Les fans de Leonardo ont trouvé ce moment bien drôle au point que plusieurs ont décidé de faire des montages.
Juste avant le début de la cérémonie des Golden Globes, Leonardo était accompagné d’une personne bien spéciale: sa mère.
Irmelin Indenbirken était présente aux côtés de son fils durant cette soirée où il était en nomination pour un prix. Malheureusement, Leonardo n’a pas remporté le prix du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie.
Voyez juste ici des photos prises sur le tapis rouge des Golden Globes avec sa maman:
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que sa mère l’accompagne sur un tapis rouge: elle était aussi présente avec lui lors de l’avant-première du film One Battle After Another.
