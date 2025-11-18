Voici ce que Olivier Primeau a fait pour ses 40 ans

Début du contenu principal.
Olivier Primeau a célébré son quarantième anniversaire en grand!
Pour l’occasion, Gaël Comtois et Leila, son adjointe, lui ont organisé une fête d’envergure afin de marquer ce grand moment.
L’un des organisateurs, Gaël, a partagé une vidéo qui capture parfaitement l’essence de la soirée: «rassembleuse, flamboyante, hétéroclite, vibrante». Dans les images, on aperçoit d’ailleurs plusieurs visages connus, notamment Mariana Mazza et King Melrose, venus célébrer avec lui.
L’événement avait tout d’un grand rendez-vous festif: «Tout est passé en un claquement de doigts, la soirée, les rires, les moments forts.
Et pourtant, chaque seconde avait du poids.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Olivier Primeau a lui aussi partagé une série de photos de cette soirée grandiose. Sur les nombreux clichés, on constate que les invités étaient en grand nombre, et que certains se sont amusés à brandir de fausses pancartes électorales, clin d’œil humoristique aux rumeurs entourant une possible entrée en politique de l’entrepreneur.
Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les photos.
Olivier Primeau a célébré son anniversaire le 14 novembre dernier.
