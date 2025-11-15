Mariana Mazza encense son ex-amoureux: « Je t’aime. Plus que jamais. »

Début du contenu principal.
Mariana Mazza a touché en plein cœur ses abonnés en publiant un message d’une rare sincérité à propos de son ex-amoureux, l’humoriste Alex Barrette.
Sous une photo prise en plein moment d’émotion sur scène, l’artiste a livré un texte puissant sur l’amour, l’amitié et les liens qui survivent aux ruptures!
La photo, captée lors de l’une de ses représentations à Québec, montre les ex-amoureux enlacés sous les projecteurs.
Le public, en arrière-plan, observe la scène avec bienveillance. Et on comprend pourquoi: le texte qui accompagne l’image est l’un des plus touchants que l’humoriste ait publié depuis longtemps!
« Cette photo représente tout l’amour que je porte pour cet humain! »
Dans sa publication, Mariana raconte que c’était sa première à Québec, la ville natale d’Alex Barrette, et que le public l’a accueilli comme s’il était chez lui. Elle en profite pour souligner la place immense qu’il occupe toujours dans sa vie, même après leur relation amoureuse!
« J’ai eu la chance de partager sa vie et son intimité pendant 7 années houleuses, mais ô combien nécessaires », écrit-elle avec franchise. Elle décrit Alex comme un homme qui a constamment cherché à la confronter à ses certitudes, à la faire grandir, à ouvrir ses perspectives.
Mariana y exprime un respect profond pour cet homme qu’elle décrit comme un « cœur d’humain », un ami tendre, un complice exceptionnel.
« Je t’aime. Plus que jamais », écrit-elle. Le genre de phrase qui coupe le souffle!
Elle évoque aussi leurs « deux enfants canins », la somme de leurs hauts et de leurs bas, leurs engueulades comme leurs moments de douceur... bref, tout ce qui constitue une vraie relation vivante, imparfaite, humaine!
Dans une conclusion pleine d’autodérision, Mariana Mazza lance un souhait à son ancien partenaire: qu’ils puissent se retrouver dans plusieurs vies pour continuer à se chamailler… et rire. Parce que sinon, dit-elle, elle «meurt de plate». Un message qui a charmé les internautes, visiblement touchés de voir deux ex célébrer leur histoire plutôt que de la renier!
Vous aimerez aussi: