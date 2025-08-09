Olivier Barrette de retour sur nos écrans après plus d’un an d’absence

Début du contenu principal.
Le 30 juillet dernier, le Théâtre Outremont vibrait au rythme du glamour et des retrouvailles pour la grande première du film Amour Apocalypse, signé par la réalisatrice Anne Émond et porté par Patrick Hivon ainsi que l’actrice américaine Piper Perabo. Plusieurs visages bien connus étaient de la soirée… dont celui d’Olivier Barrette!
Absent de nos écrans depuis un bon moment, le comédien, qui partage sa vie entre Montréal et Barcelone, avait une excellente nouvelle à confier!
«Je vais jouer dans une série dès cet automne, donc je vais passer beaucoup de temps à Montréal. Je suis content de revenir travailler ici! Ça fait plus d’un an que je n’ai pas tourné au Québec et ça me manque. Ce sera un rôle très loin de moi et de ce que j’ai pu jouer jusqu’à maintenant», dévoile-t-il au magazine 7 Jours.
Il promet d’ailleurs un rôle totalement différent de ce qu’on lui connaît. En parallèle, sa carrière espagnole continue de bien se porter: «On me confie souvent des rôles d’étrangers là-bas, car je parle catalan et c’est un bon atout. Bon, je n’ai pas trois condos et trois voitures, mais je vis bien en travaillant ici et en Espagne. J’y vais d’ailleurs cet automne pour jouer dans un film!», a-t-il expliqué avec humour.
Avant de reprendre le chemin des plateaux, Olivier profitera d’un peu de repos bien mérité. Direction le Lac-Saint-Jean pour passer du temps avec sa maman, puis un arrêt en Beauce pour aller saluer son père, Michel Barrette.
Un automne bien rempli s’annonce pour l’acteur, qui semble plus motivé que jamais à renouer avec son public québécois!
C’était soir de grande première à Montréal et le glamour était au rendez-vous! La ville a déroulé le tapis rouge pour célébrer la sortie d’Amour Apocalypse, le tout nouveau film d’Anne Émond, en présence de la vedette internationale Piper Perabo!
Après un passage remarqué au Comic-Con de San Diego, l’actrice américaine a atterri dans la métropole le temps de vivre pleinement le lancement de ce projet coup de cœur, tourné ici, chez nous! On l’a d'ailleurs croisée la veille lors du junket de presse, dans une ambiance décontractée où elle s’était prêtée au jeu des expressions québécoises avec son complice à l’écran, Patrick Hivon.
Sur le tapis rouge, la comédienne américaine a charmé tout le monde avec son charisme naturel, ses quelques mots de français et son sourire plus que lumineux!
Vous aimerez aussi: