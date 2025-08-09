Olivier Barrette de retour sur nos écrans après plus d’un an d’absence

Avant de reprendre le chemin des plateaux, Olivier profitera d’un peu de repos bien mérité. Direction le Lac-Saint-Jean pour passer du temps avec sa maman, puis un arrêt en Beauce pour aller saluer son père, Michel Barrette.

Un automne bien rempli s’annonce pour l’acteur, qui semble plus motivé que jamais à renouer avec son public québécois!

C’était soir de grande première à Montréal et le glamour était au rendez-vous! La ville a déroulé le tapis rouge pour célébrer la sortie d’Amour Apocalypse, le tout nouveau film d’Anne Émond, en présence de la vedette internationale Piper Perabo!

Après un passage remarqué au Comic-Con de San Diego, l’actrice américaine a atterri dans la métropole le temps de vivre pleinement le lancement de ce projet coup de cœur, tourné ici, chez nous! On l’a d'ailleurs croisée la veille lors du junket de presse, dans une ambiance décontractée où elle s’était prêtée au jeu des expressions québécoises avec son complice à l’écran, Patrick Hivon.

Sur le tapis rouge, la comédienne américaine a charmé tout le monde avec son charisme naturel, ses quelques mots de français et son sourire plus que lumineux!

Voyez les photos!

