OD Chypre: voici tout ce qu’on sait sur la prochaine élimination

Dimanche dernier, c’est Marie-May qui a quitté l’aventure d’Occupation Double Chypre à la suite d’une délibération houleuse entre les nouveaux candidats et les nouvelles candidates.

Après son départ, Alicia Moffet et Fred Robichaud ont convié les anciens candidats à les suivre… et tout porte à croire qu’une nouvelle décision importante devra être prise.