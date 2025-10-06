OD Chypre: voici tout ce qu’on sait sur la prochaine élimination

Début du contenu principal.
Dimanche dernier, c’est Marie-May qui a quitté l’aventure d’Occupation Double Chypre à la suite d’une délibération houleuse entre les nouveaux candidats et les nouvelles candidates.
Après son départ, Alicia Moffet et Fred Robichaud ont convié les anciens candidats à les suivre… et tout porte à croire qu’une nouvelle décision importante devra être prise.
En effet, selon les informations qu'on a reçues, la prochaine délibération réunira les anciens candidats dans le but d’éliminer un nouveau candidat. Anthony P., Xavier, Cédrik, Deymien et Elijah seront donc en danger.
Et, toujours selon nos sources, ce départ sèmera la bisbille dans les maisons, autant du côté des filles que des garçons.
On peut ainsi s’attendre à beaucoup d’émotion et à de grosses discussions autour de la table de délibération.
Deux candidats auront également la chance de vivre une activité inoubliable… une sortie en trippe sur la mer! Qui profitera de cette date, vous croyez?
Pour ne rien manquer d’OD Chypre, rendez-vous sur Noovo, Noovo.ca et Crave, du dimanche au jeudi à 18h30.
