Laurie d’OD donne de nouveaux détails sur sa soirée médiatisée avec Justin Bieber

En 2016, Laurie Doucet, révélée au public grâce à Occupation Double, avait quitté le restaurant où elle travaillait aux côtés de la mégastar Justin Bieber.
À l’époque, Laurie avait raconté cette soirée dans les médias, mentionnant avoir vécu un bon moment et décrivant le chanteur comme un véritable gentleman.
Ce souvenir refait aujourd’hui surface alors que l’ancienne candidate d’OD est de passage au balado La gang du show.
Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux du balado, Laurie raconte que Justin Bieber l’avait amené à sa chambre. Par la suite, pendant plusieurs semaines, des médias américains ont tenté d’obtenir son témoignage.
«Je me suis fait appeler par une revue de New York si je me faisais achaler pour avoir une entrevue. Comment est Bieber? Ça a l'air qu'il est vraiment méchant avec les femmes qu'il ramène.»
Elle confie également qu’au moment où ils étaient ensemble, le chanteur recevait encore des messages de son ex, Selena Gomez.
«Selena, elle textait quand j'étais avec. Parce que son cell était de même [en mimant un cellulaire avec l'écran visible], puis c'était écrit Sel avec un cœur.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Pour voir l'épisode complet, rendez-vous sur la chaine YouTube de La gang du show!
On peut d’ailleurs retrouver Laurie aux Vendredis OD, où elle analyse le jeu et commente les différents événements liés à Occupation Double Chypre.