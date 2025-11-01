Laurie d’OD donne de nouveaux détails sur sa soirée médiatisée avec Justin Bieber

En 2016, Laurie Doucet, révélée au public grâce à Occupation Double, avait quitté le restaurant où elle travaillait aux côtés de la mégastar Justin Bieber.

À l’époque, Laurie avait raconté cette soirée dans les médias, mentionnant avoir vécu un bon moment et décrivant le chanteur comme un véritable gentleman.

Ce souvenir refait aujourd’hui surface alors que l’ancienne candidate d’OD est de passage au balado La gang du show.