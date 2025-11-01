Surprise: Elijah fera parti de OD Tentations au soleil

Début du contenu principal.
Vendredi soir à OD Extra, alors qu’Elijah faisait son retour au Québec après son départ d’Occupation Double Chypre, Kim Rusk a annoncé qu’il rejoindrait l’aventure d’OD Tentations au soleil.
Il se joindra donc à Marie-May, Naomi et Johanie, qui feront elles aussi partie de l'aventure au soleil et auront une nouvelle chance de trouver l’amour.
Lors de son passage à Occupation Double Chypre, Elijah avait partagé un baiser avec Laurianne et développé une connexion avec Clara. Toutefois, lors de la table de délibération, il avait finalement choisi de la laisser partir, affirmant que leur histoire n’était pas aussi forte que celles vécues par d’autres candidats.
Lors de son passage à Vendredis OD, Elijah a confirmé qu’il participerait à l’aventure OD Tentations au soleil. Il est demeuré discret sur ce qui l’attend sur place et n’a pas confirmé s’il se laissera tenter par l’une des candidates… mais il assure avoir eu «ben du fun» durant le tournage.
L’ancien candidat a tout de même glissé quelques confidences à notre équipe, laissant entendre que certains rapprochements ont eu lieu durant l’aventure.
