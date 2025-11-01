Surprise: Elijah fera parti de OD Tentations au soleil

Il se joindra donc à Marie-May, Naomi et Johanie, qui feront elles aussi partie de l'aventure au soleil et auront une nouvelle chance de trouver l’amour.

Lors de son passage à Occupation Double Chypre, Elijah avait partagé un baiser avec Laurianne et développé une connexion avec Clara. Toutefois, lors de la table de délibération, il avait finalement choisi de la laisser partir, affirmant que leur histoire n’était pas aussi forte que celles vécues par d’autres candidats.