Catherine d’OD Chypre donne de ses nouvelles après son élimination

Catherine et Cédrik ont été le premier couple à devoir faire leurs valises et quitter les maisons d’Occupation Double Chypre.
Dans un vote déchirant, le duo, qui se qualifiait lui-même de couple quétaine de la saison, a été éliminé, quittant l’aventure visiblement très ému par la décision de leurs collègues.
De retour au Québec, Catherine a tenu à donner des nouvelles à ses abonnés sur Instagram. Accompagnant une photo d’elle, elle a écrit: «Merci tellement pour votre vague d'amour, vous êtes juste incroyables.»
Elle a également partagé que son retour à la vie quotidienne avait été tout un moment pour elle: «Simplement pour vous dire merci, c'est la meilleure sortie ever.»
Le couple a ensuite fait son entrée dans la maison des exclus, laissant Clara et Elijah complètement bouche bée.
Déjà sur place, le duo a semblé très surpris de voir arriver Cédrick et Catherine.
Clara a confié à la caméra: «Je ne comprend rien. Je ne m'Attendais pas à la voir. Je suis contente parce que j'ai ma chum. J'ai hâte qu'on passe du temps ensemble.»
Pour voir l’extrait inédit de leur arrivée dans la maison des exclus, rendez-vous sur noovo.ca.
Alexandra et Anthony auront droit à un tête-à-tête magique sur la plage, où ils profiteront d’un moment privilégié… et même d’un spectacle enflammé offert par des danseurs de feu.
Julie-Pier et Maxime iront dans la maison de l'amour... on aurait peut-être droit à de gros rapprochements!
Pour ne rien manquer d'Occupation Double Chypre, il faudra être à l’écoute ce soir à 18 h 30 sur Noovo et sur noovo.ca.
