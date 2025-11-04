Catherine d’OD Chypre donne de ses nouvelles après son élimination

Le couple a ensuite fait son entrée dans la maison des exclus, laissant Clara et Elijah complètement bouche bée.

Déjà sur place, le duo a semblé très surpris de voir arriver Cédrick et Catherine.

Clara a confié à la caméra: «Je ne comprend rien. Je ne m'Attendais pas à la voir. Je suis contente parce que j'ai ma chum. J'ai hâte qu'on passe du temps ensemble.»

