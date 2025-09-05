Julie Snyder: voici ce que Thomas et Romy on fait sur le plateau d'OD Chypre

Début du contenu principal.
OD Chypre sera diffusé en grande première, ce dimanche, sur Noovo et Crave. Hier, au visionnement de presse du premier épisode, on a profité du moment pour parler avec Julie Snyder qui produit la téléréalité depuis 2003. Un instant dans lequel elle nous a dévoilé le travail de ses enfants sur le plateau d’Occupation Double Chypre. Voici dans quoi ils ont participé.
La productrice a fait voyager ses enfants, Thomas et Romy dans les maisons de Chypre et pas pour qu’ils prennent des vacances. Loin de là! Ces derniers avaient des tâches à accomplir. D’abord, son fils a assuré quelques travaux de peinture. En plus d’aider à l’organisation d’un fameux «party OD» qu’on voit chaque dimanche à l’émission. Sa fille, pour sa part, a eu un grand plaisir à aider la styliste Mélodie à faire du ménage et à aider la professionnelle de la mode dans certaines opérations.
Il faut dire que les deux amours de Julie sont des habitués des plateaux. Quand elle nous raconte leur périple à Chypre, elle se souvient des moments où elle devait concilier le travail et la famille autrefois: « Ils ont été élevés sur des plateaux, ils ont toujours été avec moi. J’avais une gardienne qui venait avec moi sur les plateaux pour le moment que j'animais.» Explique-t-elle. En outre, elle se rappelle que: «Quand ils étaient plus jeunes, je les couchais, puis après les avoir couchés, je retournais au bureau une fois qu'ils dormaient, après ça, je mettais mon réveil, j'allais à l'école, je me recouchais. J'allais à l'école en pyjama pour pas qu'ils se rendent compte que je travaillais, mais ils savent maintenant qu'ils sont grands, qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça.»
Quand elle nous vante ce qui attend les fans d’OD pour la première de ce dimanche, l’animatrice et productrice est claire: «Je pense que dès le premier show, les téléspectateurs vont être déstabilisés, comme les candidats.» Elle mentionne que le tapis rouge qu’elle qualifie de «cheap» viendra enflammer les discussions et qu’un premier french se déroulera lors de cet épisode, alors que dans le passé on attendait ce premier baiser pendant des semaines.
Julie Snyder est fière d’encourager les jeunes à regarder l’émission dont le concept vient de chez nous: «Ça m'excite de voir que les gens se font des partys OD.» Raconte-t-elle les yeux pétillants avant d’ajouter: «Je préfère qu'ils regardent Occupation Double qu’ils regardent Too Hot to Handle sur des plateformes américaines.» En consommant une production locale, elle avance qu’on fait travailler des artisans de chez nous en déclarant qu’OD Chypre créer des centaines d’emplois. Voyez l’explication plus haut.
C’est un rendez-vous, le dimanche 7 septembre, à 18h30, sur Noovo, noovo.ca et Crave pour la grande première d’OD Chypre!
