Julie Snyder: voici ce que Thomas et Romy on fait sur le plateau d'OD Chypre

Julie Snyder est fière d’encourager les jeunes à regarder l’émission dont le concept vient de chez nous: «Ça m'excite de voir que les gens se font des partys OD.» Raconte-t-elle les yeux pétillants avant d’ajouter: «Je préfère qu'ils regardent Occupation Double qu’ils regardent Too Hot to Handle sur des plateformes américaines.» En consommant une production locale, elle avance qu’on fait travailler des artisans de chez nous en déclarant qu’OD Chypre créer des centaines d’emplois. Voyez l’explication plus haut.

C’est un rendez-vous, le dimanche 7 septembre, à 18h30, sur Noovo, noovo.ca et Crave pour la grande première d’OD Chypre!

Recommandé pour vous: