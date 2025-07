Catherine Lapointe d'OD Mexique est en couple et nous présente son amoureux

Après leur rupture, Catherine et Raphaël s’étaient évités pendant un moment, jusqu’à ce qu’ils règlent leurs comptes publiquement dans l'émission Après OD - Mexique. C’est d’ailleurs dans cet épisode que Catherine a mentionné, un brin mystérieuse, qu’une nouvelle personne occupait désormais son cœur.

Depuis, les abonnés ont joué aux détectives... À travers quelques stories ici et là, on devinait la présence d’un nouveau visage, mais rien n’était encore clair… jusqu’à ce que Catherine publie un carrousel photo qui ne laisse plus place au doute: elle est en couple et heureuse de l’être!