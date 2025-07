Henri, le fils de Maripier Morin, a eu droit à une fête digne des tropiques

Maripier a profité de l’occasion pour écrire un touchant message à son fils sur ses réseaux sociaux. Le petit Henri est né quelques jours après le décès du frère de Maripier, Raphaël.

«Tu as, bien malgré toi, été notre petit phare à tous. La lumière qui émane de toi nous as réchauffé le coeur, nous as donné envi de continuer de sourire, de rire et de trouver la vie belle, même dans les tourments.

Bonne fête mon gros ours. ❤️»