Après Je viens vers toi, découvrez le prochain projet de Marc Labrèche

Celui qui vient de conclure l'aventure Je viens vers toi prêtera ses traits au chanteur disco Martin Stevens, qui a réellement existé. L'histoire de la série est cependant imaginée, scénarisée et réalisée par Édouard Gingras et Zacharie Lareau.

L'action d'Ayer's Cliff commencera alors que une tragédie se produit au village et qu'un jeune homme prénommé Henri doit s’allier à son oncle, Martin Stevens, pour éviter le pire.

En plus de Marc Labrèche, Henri Picard et Joey Scarpellino, la comédie noire réunira Myriam LeBlanc, Ève Duranceau, Jorge Martinez, Janie Lapierre, Stéphane Crête, Shanti Corbeil Gauvreau, Madeleine Sarr et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.