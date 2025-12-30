À VOIR: Marc Labrèche est complètement hilarant dans cette vidéo

La vidéo humoristique commence d'abord, alors qu'on croit que le message de Marc Labrèche sera sérieux: «Salut! Je profite d'un petit moment d'accalmie dans le tourbillon des choses juste pour venir témoigner combien c'est délicieux et précieux de pouvoir arrêter le temps», lance-t-il avec une voix complètement posée.

En revanche, un peu plus loin dans le segment, accompagné de sa guitare, il enchaîne une série de chansons. Difficile de trouver un lien entre elles. Certaines loufoques, d'autres racontent des anecdotes qu'il a vécues. Parmi celles-ci, il partage ce moment où dans un voyage, en Corée, il a observé un couple de Coréens posé sur un banc de parc qui se tenait la main. Voyez la vidéo pour comprendre et surtout...pour rire!