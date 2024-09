C'est ELLE qui animera le tapis rouge des Gémeaux 2024!

Au moment de publier la vidéo sur Instagram, l'équipe des Prix Gémeaux a ajouté ceci:

«On est très heureux de vous annoncer que Valérie Roberts sera notre animatrice du tapis rouge le 15 septembre prochain pour parler du prix Gémeaux du public Fonds Cogeco! 🏆 Via notre compte Instagram, elle vous fera vivre le tapis rouge comme si vous y étiez, en posant des questions aux artistes en nomination et toutes vos personnalités publiques adorées!»

Voilà une formidable nouvelle! On vous invite à vous abonner dès aujourd'hui au compte Instagram des Gémeaux pour ne rien manquer lors du grand jour.

Le Gala sera présenté en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le dimanche 15 septembre prochain, sur ICI TÉLÉ.