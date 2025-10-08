En toute simplicité, Marie-Mai dévoile un nouveau vidéoclip poignant

Début du contenu principal.
Surprise pour les fans de Marie-Mai ce matin! La populaire chanteuse et juge de Quel Talent lance un nouveau vidéoclip pour sa chanson Combien de temps. Il s’agit de la pièce la plus chargée en émotion sur son dernier album Sept. Abordant son deuil périnatal, la vidéo accompagne avec délicatesse les mots puissants de l’artiste. Voyez le clip réalisée par Louis Hannard ci-dessous.
L’animatrice de Big Brother Célébrités tenait à écrire sur cette période difficile de sa vie. On lui demandait souvent de composer sur le sujet, mais malheureusement l’inspiration n’y était pas. Elle explique qu’elle a dû vivre cette épreuve pour trouver les mots de cette triste réalité que vivent de nombreuses femmes.
Par ailleurs, le processus de création pour cette chanson n’a pas été évident: «Je pense que ç’a été la chanson la plus difficile à composer sur cet album-là», nous avait-elle confié en entrevue, à la sortie de son album Sept.
Tu t’en vas avec tous mes mots. Dans ma voix, y’a que ton écho, combien de temps encore à me hanter
En outre, elle avait mentionné que pendant des mois, elle n’arrivait à trouver aucun mot et qu’elle a dû revenir à son écriture plusieurs fois. Revoyez notre entrevue dans la vidéo plus haut.
Au début du mois d’octobre, Combien de temps a fait son entrée à la radio de Rouge. Ce lancement coïncide avec le mois de sensibilisation au deuil périnatal. Sur ses réseaux sociaux, Marie-Mai dit vouloir «réconforter celles et ceux qui traversent cette épreuve» avec ce morceau co-écrit aux côtés de Lucas Liberatore et Jamie Fine.
