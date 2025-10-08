En toute simplicité, Marie-Mai dévoile un nouveau vidéoclip poignant

L’immense peine de Marie-Mai exprimée

L’animatrice de Big Brother Célébrités tenait à écrire sur cette période difficile de sa vie. On lui demandait souvent de composer sur le sujet, mais malheureusement l’inspiration n’y était pas. Elle explique qu’elle a dû vivre cette épreuve pour trouver les mots de cette triste réalité que vivent de nombreuses femmes.

Par ailleurs, le processus de création pour cette chanson n’a pas été évident: «Je pense que ç’a été la chanson la plus difficile à composer sur cet album-là», nous avait-elle confié en entrevue, à la sortie de son album Sept.