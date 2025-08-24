Noémie Leduc-Vaudry de la série Dumas est maintenant maman

Emma a en effet dû être hospitalisée pendant plusieurs jours, ce qui a bouleversé les premiers instants de vie de la petite famille: « Ma priorité étant bien évidemment son bien-être, vous comprendrez que les réseaux ont pris le bord assez rapidement alors que les jours se transformaient en nuit… », a-t-elle expliqué avec émotion.

Heureusement, après ce départ difficile, la comédienne a rassuré ses abonnés: Emma va beaucoup mieux et a pu rentrer à la maison avec ses parents.

« Nous sommes enfin de retour avec Emma, notre petite guerrière, qui nous a fait vraiment peur, mais qui nous a surtout impressionnés par sa résilience. »

Avec beaucoup de sincérité, Noémie a aussi eu une pensée pour tous les parents qui vivent ou ont vécu de longs séjours à l’hôpital avec leurs enfants: « It’s not for the weak! », a-t-elle souligné.