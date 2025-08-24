Noémie Leduc-Vaudry de la série Dumas est maintenant maman

Début du contenu principal.
Grande nouvelle pour Noémie Leduc-Vaudry, comédienne que le public a pu découvrir notamment dans les séries Dumas et L'air d'aller.
L’actrice vient d’annoncer qu’elle est devenue maman d’une petite fille qui s'appelle Emma!
Dans une story touchante publiée sur Instagram, Noémie a confié à ses abonnés qu’elle avait traversé des moments difficiles après la naissance de son bébé.
Emma a en effet dû être hospitalisée pendant plusieurs jours, ce qui a bouleversé les premiers instants de vie de la petite famille: « Ma priorité étant bien évidemment son bien-être, vous comprendrez que les réseaux ont pris le bord assez rapidement alors que les jours se transformaient en nuit… », a-t-elle expliqué avec émotion.
Heureusement, après ce départ difficile, la comédienne a rassuré ses abonnés: Emma va beaucoup mieux et a pu rentrer à la maison avec ses parents.
« Nous sommes enfin de retour avec Emma, notre petite guerrière, qui nous a fait vraiment peur, mais qui nous a surtout impressionnés par sa résilience. »
Avec beaucoup de sincérité, Noémie a aussi eu une pensée pour tous les parents qui vivent ou ont vécu de longs séjours à l’hôpital avec leurs enfants: « It’s not for the weak! », a-t-elle souligné.
Dans une vidéo pleine de tendresse, Noémie apparaît rayonnante, tenant Emma dans ses bras. Un cliché qui témoigne de tout l’amour qu’elle ressent face à ce nouveau rôle de maman!
Elle a également tenu à remercier ses proches pour leur soutien indéfectible dans ces moments difficiles: « Merci à nos familles et amis pour leur grande patience et leur amour précieux. »
La comédienne conclut son message avec une note d’impatience et de bonheur : elle a déjà hâte de présenter officiellement Emma à tout le monde! Pour elle, une toute nouvelle aventure commence, celle de la maternité.
On souhaite tout le bonheur du monde à Noémie et son amoureux Éric Couture!
