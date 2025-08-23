Thomas Beaudoin en vedette dans cette nouvelle série

Début du contenu principal.
C’est officiel: Thomas Beaudoin sera bientôt de retour dans une toute nouvelle série et on ne pourrait pas être plus excités!
L’acteur partagera l’écran avec une distribution haute en couleur dans Bedaine, une comédie dramatique originale qui mêle superhéros, humour et drames de village! Prévue pour la saison 2025-2026 sur ICI Tou.tv Extra, cette production promet déjà de belles surprises et un rôle marquant pour l’acteur québécois qu'on adooooore!
Écrite et interprétée par Ryan Doucette, Bedaine raconte l’histoire d’un superhéros déchu, autrefois adulé sous le nom de Le Moineau. Trois ans après la mort tragique de sa partenaire Roxy Ruby, il vit désormais reclus dans son village natal de Sainte-Lucie-des-Lueurs en Nouvelle-Écosse. Désabusé, accro à l’alcool et prisonnier de ses souvenirs, il traîne aujourd’hui un surnom humiliant: Bedaine.
Mais sa petite vie tranquille bascule quand la Dre Évelyne (Sofia Blondin), une scientifique ambitieuse, débarque avec un plan qui semble trop beau pour être vrai: transformer le village en capitale du cannabis génétiquement modifié. Derrière ses belles promesses, un projet beaucoup plus sombre se cache… et force notre anti-héros à se relever!
Thomas Beaudoin y incarne Super Merveilleux, ancien coéquipier charismatique de Bedaine, toujours au sommet de la gloire. Son rôle agit comme un rappel constant des échecs du héros principal, ce qui promet des confrontations mémorables.
La série réunit également une belle brochette de comédiens: Florence Brunet, Sofia Blondin, David Losier, Thomas Beaudoin, Kevin Doyle, Marc Lamontagne, Luc LeBlanc, Ludger Beaulieu, Marko Estrada, Josiane Benoit, Sam Essiambre, Calix Losier Roy et Sabrina Aubé.
Le tournage des huit épisodes de 30 minutes commencera le 3 septembre au Nouveau-Brunswick. La réalisation est signée Christian Essiambre, et la production est assurée par Connexions Productions avec Marcel Gallant, Chris Goguen, André Roy et Marc Savoie.
Bedaine ne sera pas une simple comédie de superhéros. La série marie humour décalé, drame humain et scènes d’action spectaculaires, tout en abordant des thèmes universels comme la dépression, le deuil, l’amitié et le besoin d’appartenance.
La grande question au cœur de l’histoire: «qu’est-ce qu’être un héros?» Est-ce posséder des pouvoirs extraordinaires ou bien avoir le courage de continuer à se battre malgré les épreuves?
