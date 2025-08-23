Thomas Beaudoin en vedette dans cette nouvelle série

C’est officiel: Thomas Beaudoin sera bientôt de retour dans une toute nouvelle série et on ne pourrait pas être plus excités!

L’acteur partagera l’écran avec une distribution haute en couleur dans Bedaine, une comédie dramatique originale qui mêle superhéros, humour et drames de village! Prévue pour la saison 2025-2026 sur ICI Tou.tv Extra, cette production promet déjà de belles surprises et un rôle marquant pour l’acteur québécois qu'on adooooore!

Écrite et interprétée par Ryan Doucette, Bedaine raconte l’histoire d’un superhéros déchu, autrefois adulé sous le nom de Le Moineau. Trois ans après la mort tragique de sa partenaire Roxy Ruby, il vit désormais reclus dans son village natal de Sainte-Lucie-des-Lueurs en Nouvelle-Écosse. Désabusé, accro à l’alcool et prisonnier de ses souvenirs, il traîne aujourd’hui un surnom humiliant: Bedaine.