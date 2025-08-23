Charlotte Aubin nous présente son nouvel amoureux dans un cadre idyllique!

Début du contenu principal.
La comédienne Charlotte Aubin a choisi un cadre des plus romantiques pour présenter son nouvel amoureux au grand jour!
C’est sur Instagram qu’elle a partagé une photo en couple, prise devant le magnifique château de Tercey, en France, où ils assistaient à un mariage.
Dans ce décor digne d’un film, la comédienne s’affiche dans une élégante robe fleurie, tandis que son copain, vêtu d’un chic complet avec nœud papillon, complète parfaitement ce magnifique tableau.
En légende, Charlotte a écrit tout simplement: « Deux châtelains jetlag et heureux (d’avoir été invités au plus beau des mariages) ».
Les tourtereaux semblent profiter de chaque instant, immortalisant un adorable moment dans un cadre bucolique. Entre la beauté du château, l’ambiance festive du mariage et leur complicité évidente, cette publication a rapidement charmé les abonnés de Charlotte!
L’heureux élu se nomme Samuel Trudelle, un cinéaste passionné. Derrière la caméra, il a multiplié les projets créatifs et s’est même illustré aux côtés de Charlotte en collaborant à son recueil de poésie Toute ou pantoute. Un joli mélange d’art et d’amour qui les unit depuis déjà un moment!
On leur souhaite une magnifique histoire et encore bien des moments précieux à deux!
