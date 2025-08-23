Charlotte Aubin nous présente son nouvel amoureux dans un cadre idyllique!

La comédienne Charlotte Aubin a choisi un cadre des plus romantiques pour présenter son nouvel amoureux au grand jour!

C’est sur Instagram qu’elle a partagé une photo en couple, prise devant le magnifique château de Tercey, en France, où ils assistaient à un mariage.

Dans ce décor digne d’un film, la comédienne s’affiche dans une élégante robe fleurie, tandis que son copain, vêtu d’un chic complet avec nœud papillon, complète parfaitement ce magnifique tableau.