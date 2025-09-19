Est-ce que Naomi d’OD Chypre avait besoin d’une bonne dose d’humilité? Elle répond!

Début du contenu principal.
Noami, qu’on a découverte à Occupation Double Chypre, a eu une courte aventure, mais son passage n’est pas passé inaperçu.
Notamment lors de son voyage avec Arnaud: elle en est revenue avec des étoiles dans les yeux, alors que lui racontait plutôt une version différente aux garçons, déformant légèrement la réalité à son avantage.
Appuyer sur jouer pour voir l'entrevue avec l'exclue d'Occupation Double.
Alors qu’elle assumait vouloir remporter le prix Coup de cœur du public et jouer pleinement le jeu d’Occupation Double, certaines personnes lui ont reproché de manquer d’humilité.
Noamie a tenu à leur répondre dans une courte vidéo publiée sur TikTok.
«Il y a beaucoup de gens qui disent que j'avais besoin de me faire "humble", pis que mon élimination ça m'a "humble down". Pis vous avez raison, pour vrai. Mais une affaire qui me "humble" encore plus, c'est que je viens d'arriver à mon appart, pis mon chat là, j'ai jamais vu un animal se callisser autant de quelqu'un.»
Naomi a quitté l’aventure d’Occupation Double contre toute attente. Les fans ont été aussi surpris qu’elle, puisqu’à la table d’élimination, elle affirmait se sentir confiante pour la suite.
Son arrivée dans la maison des exclus a donc créé toute une surprise.