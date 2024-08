Mylène St-Sauveur méconnaissable dans ce rôle fantaisiste

Tout ça pique votre curiosité?

Voici le synopsis officiel du court métrage:

Stephanie est une jeune femme douée pour les sciences. Néanmoins, malgré ses aptitudes et son intelligence, elle n’arrive pas à faire sa place dans le monde misogyne et phallocrate d’une université.

Elle aide pourtant son mentor, le Professeur Beaumont, à perfectionner le prototype d’une machine à voyager dans le temps. Malheureusement, la démonstration dans les laboratoires de l’université tourne à l’échec, entraînant le renvoi du professeur Beaumont par le Recteur Fenwick et une humiliation supplémentaire pour Stephanie.

Elle parvient toutefois à faire fonctionner une seconde machine installée chez Beaumont. En présence du Recteur et des membres de son Comité venus assister à une ultime démonstration, Stephanie pourra enfin prendre, à sa façon, sa revanche sur ses détracteurs.

Les cobayes du temps, le premier film steampunk Québécois, sera présenté à 21h ce soir au Cinéma du Musée.