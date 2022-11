Adorable premier tapis rouge pour Mylène St-Sauveur et son amoureux

D'ailleurs, Mylène St-Sauveur a annoncé une formidable nouvelle cette semaine: elle est MAMAN!

En parlant des tournages de la série Alertes à La Tour, la comédienne a révélé être maman depuis 9 mois déjà d'une petite fille appelée Françoise. Il s'agit du premier enfant pour la vedette et son amoureux, le journaliste de Radio-Canada Ludovick Bourdages.

«J'avais hâte que le tournage se termine pour vivre ma grossesse à 100%. J'avais l'impression pendant le tournage de devoir rentrer le ventre pour ne pas trop que ça paraisse. J'avais trouvé ça difficile parce que c'est dommage c'est un moment tellement beau et magique que je sens pas que je l'ai vécu à 100%. Mais une fois que j'étais en vacances, je prenais des bains, je me frottais le ventre, là j'ai pu apprécier on dirait cette maternité-là.»

Voyez une adorable première photo de bébé Françoise!