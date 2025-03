Mylène St-Sauveur attend son deuxième enfant!

Impossible de ne pas les trouver adorables, ces deux-là! Ils sont mignons comme tout!

Mylène et Ludovick avaient déjà créé la surprise en novembre 2022, en révélant qu’ils étaient devenus parents de l'adorable Françoise… neuf mois après sa naissance! Un secret bien gardé jusqu’à ce que Mylène partage la nouvelle à l'émission La tour.

Cette fois, plus de cachette: la petite famille s’agrandit et les futurs parents de bébé numéro 2 ne pourraient être plus heureux!