Mitsou: de nouvelles révélations sur le début de sa carrière font surface

Mitsou a récemment été la cible de Geneviève Borne et Paul Sarrasin, deux anciens VJ de MusiquePlus qui ont travaillé avec elle, alors qu'elle débutait sa carrière.
Ensemble, ils ont replongé dans leurs souvenirs et raconté l’une des premières anecdotes marquantes de la carrière de la chanteuse à la célèbre chaîne musicale.
Alors qu’ils seront invités à Ça finit bien la semaine avec Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger, Geneviève Borne et Paul Sarrasin ont révélé une anecdote savoureuse concernant les débuts de Mitsou.
Dans un extrait publié sur les médias sociaux, ils racontent qu’à l’époque où ils ne la connaissaient pas encore, la jeune artiste avait fait irruption dans le bureau de Musique Plus en lançant : «Écoutez-moi bien tout le monde. Je suis la future superstar québécoise. D’ici six mois, ça va être réglé.»
Et, elle avait vu juste, quelques mois plus tard, Mitsou trônait au sommet des palmarès avec Bye-Bye mon Cowboy.
Mitsou a connu un succès fulgurant en 1990 avec son vidéoclip Dis-Moi. MusiquePlus a joué un rôle majeur dans cette ascension. Alors que MuchMusic avait refusé de diffuser le clip, dans lequel Mitsou apparaissait nue derrière une chaise, la chaîne québécoise a continué de le présenter, contribuant largement à l’ampleur de son succès.
L’émission Ça finit bien la semaine sera diffusée ce vendredi à 19 h sur les ondes de TVA.
