Mitsou: de nouvelles révélations sur le début de sa carrière font surface

Alors qu’ils seront invités à Ça finit bien la semaine avec Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger, Geneviève Borne et Paul Sarrasin ont révélé une anecdote savoureuse concernant les débuts de Mitsou.

Dans un extrait publié sur les médias sociaux, ils racontent qu’à l’époque où ils ne la connaissaient pas encore, la jeune artiste avait fait irruption dans le bureau de Musique Plus en lançant : «Écoutez-moi bien tout le monde. Je suis la future superstar québécoise. D’ici six mois, ça va être réglé.»

Et, elle avait vu juste, quelques mois plus tard, Mitsou trônait au sommet des palmarès avec Bye-Bye mon Cowboy.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: