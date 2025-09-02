Voici comment Mitsou a célébré ses 55 ans

Sur une magnifique photo, Mitsou prend la pose vêtue de jambières poilues illuminées, aux côtés d’un vélo électrique.

Avec cette image, elle écrit: «Liberté 55 dans le Nevada ❤️💫❤️ Je n’avais rien de préparé pour mon anniversaire, mais la vie en a décidé bien autrement » » »

Pour l'occasion, elle a assisté au mouvement culturel mondial Burning Man. Le projet rassemble des gens pour co-créer de l’art, des communautés et des expériences partagées d’émerveillement.