Voici comment Mitsou a célébré ses 55 ans

Mitsou a célébré un moment marquant ce week-end : son 55e anniversaire!
La chanteuse et animatrice a souligné cette étape importante de la plus belle des façons, en s’offrant un voyage pour l’occasion.
Sur une magnifique photo, Mitsou prend la pose vêtue de jambières poilues illuminées, aux côtés d’un vélo électrique.
Avec cette image, elle écrit: «Liberté 55 dans le Nevada ❤️💫❤️ Je n’avais rien de préparé pour mon anniversaire, mais la vie en a décidé bien autrement » » »
Pour l'occasion, elle a assisté au mouvement culturel mondial Burning Man. Le projet rassemble des gens pour co-créer de l’art, des communautés et des expériences partagées d’émerveillement.
Elle a également partagé plusieurs photos en story pour souligner son anniversaire.
Mitsou a reçu une avalanche de souhaits pour cette journée spéciale, provenant de sa sœur, de ses amies et de nombreux collègues, qui ont tenu à célébrer ce moment marquant.
L'interprète de «Bye bye mon cowboy» a été choisie par l'équipe du Clin d'oeil pour le numéro spécial célébrant les 45 ans du magazine.
L'icône de la culture populaire québécoise s'est métamorphosée afin d'illustrer quatre décennies distinctes: les années 80, les années 90, les années 2000 et les années 2010. Il y aura ainsi quatre couvertures différentes en kiosque ce mois-ci!
