Mitsou attire tous les regards, habillée en rouge de la tête aux pieds

Mais au-delà de sa performance sur scène, c’est son look qui a captivé tous les regards. Habillée en rouge de la tête aux pieds, la couleur de l'amour et de la passion, Mitsou était tout simplement sensationnelle dans les Studios Grandé de Montréal.

Son style vibrant et audacieux, complété par une énergie contagieuse, a fait d'elle l'une des étoiles de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer!