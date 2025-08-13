Mitsou aborde les difficultés financières qui ont suivi son succès monstre

Mitsou était de passage à la radio cette semaine.

L'icône de la culture populaire était invitée au micro de Julien Poirier-Malo dans le cadre de la spéciale Nostalgie de l'émission L'heure d'été.

L'animateur a entre autres voulu savoir quel était le rapport personnel de Mitsou avec la nostalgie. La chanteuse, animatrice et femme d'affaires a répondu qu'elle avait récemment réalisé qu'elle faisait partie intégrante des souvenirs d'enfance et d'adolescence de milliers de Québécois.

Cependant, l'interprète de Bye bye mon cowboy n'a pas toujours senti cet amour du public. La célèbre blonde a expliqué qu'il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, et qu'elle s'est même retrouvée avec des difficultés financières lorsqu'elle s'est lancée en affaires.

Voici les confidences de Mitsou, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous: