Mitsou aborde les difficultés financières qui ont suivi son succès monstre

Début du contenu principal.
Mitsou était de passage à la radio cette semaine.
L'icône de la culture populaire était invitée au micro de Julien Poirier-Malo dans le cadre de la spéciale Nostalgie de l'émission L'heure d'été.
L'animateur a entre autres voulu savoir quel était le rapport personnel de Mitsou avec la nostalgie. La chanteuse, animatrice et femme d'affaires a répondu qu'elle avait récemment réalisé qu'elle faisait partie intégrante des souvenirs d'enfance et d'adolescence de milliers de Québécois.
Cependant, l'interprète de Bye bye mon cowboy n'a pas toujours senti cet amour du public. La célèbre blonde a expliqué qu'il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, et qu'elle s'est même retrouvée avec des difficultés financières lorsqu'elle s'est lancée en affaires.
Voici les confidences de Mitsou, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous:
«[...] Toute la période où ça a été plus difficile pour moi, où j'ai dû me réinventer. Et je pense que dans la carrière de tout artiste qui dure, il y a ces moments-là de creux, et on doit surfer cette vague-là, autant le creux que les moments plus hauts. Et des fois, c'est un peu pénible. J'ai eu ma grand-maman qui me disait: 'Est-ce que t'es correcte? Es-tu sur le bien-être social ma grande?' C'est à l'époque où j'ai commencé mes entreprises et j'ai été capable de me redéfinir. Mais en même temps, quand c'est revenu à moi, c'était hallucinant. Parce que je regardais les gens et j'étais comme: 'Ah oui? Parce qu'il y a dix ans, tu ne me disais pas ça, il y a cinq ans, tu ne me disais pas ça. Et soudainement, tu m'as tellement aimée! Je suis l'artiste de ta vie', quand tu me rencontres au Starbucks ou ailleurs. C'est vraiment fascinant!»
Rappelons qu'en plus de remonter sur scène en tant que chanteuse ces jours-ci Mitsou a toujours son propre magazine et, parallèlement, elle est associée dans la boîte de production musicale, cinématographique et télévisée Grandé.
Vous pouvez écouter l'entrevue en entier sur le site d'Ohdio.
Mitsou est notre inspiration mode de la semaine!
L'interprète de «Bye bye mon cowboy» a été choisie par l'équipe du Clin d'oeil pour le numéro spécial célébrant les 45 ans du magazine.
L'icône de la culture populaire québécoise s'est métamorphosée afin d'illustrer quatre décennies distinctes: les années 80, les années 90, les années 2000 et les années 2010. Il y aura ainsi quatre couvertures différentes en kiosque ce mois-ci!
Vous aimerez aussi: