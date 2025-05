Mitsou, la femme d’affaires, nous fait visiter son entreprise

Mitsou nous ouvre les portes de son entreprise, Grandé, aujourd'hui.

Vous le savez probablement, l'animatrice et chanteuse est aussi femme d'affaires. Elle a son propre magazine et, parallèlement, elle est associée dans la boîte de production musicale, cinématographique et télévisée Grandé.

C'est la star qui a fondé l'entreprise avec son ex Iohann Martin et Andrew Lapierre en 1997. À l'époque, leur projet portait les noms Dazmo et Vidéo Assist.

Près de 30 ans plus tard, ils sont devenus des pilliers dans le domaine du show-businesss. Et en ce vendredi, Mitsou nous fait visiter les lieux!

Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Instagram ci-dessous: