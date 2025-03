Mitsou Gélinas nous livre les dessous des rénos de la maison de son père

La nouvelle série 3 sœurs et un chalet nous montrera toutes les étapes traversées par Mitsou et ses sœurs, Noémie et Abeille, pour rénover la maison de leur père, un chalet de pêcheur en bois rond situé dans les Laurentides. L'émission sera présentée sur Canal Vie dès le 20 mars prochain.

En entrevue, Mitsou nous a confié que le fait d’avoir eu une équipe de production derrière ses sœurs et elle les a poussées «à prendre des décisions qui auraient pu prendre des années avant d’être prises».

«Avant [le projet d’émission], on en parlait beaucoup, mais on n’arrivait pas à se décider sur ce qui était important à faire», explique-t-elle.