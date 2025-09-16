Mike Ward surprend ses fans et annonce un enterrement au Centre Bell

Début du contenu principal.
Mike Ward a fait une annonce surprenante à ses fans ce matin: il offrira deux représentations différentes au Centre Bell en mai prochain.
Le 29 mai 2026, il présentera sa toute dernière date de son spectacle Modeste. Il invite d’ailleurs ses parents et ses amis à se joindre à la foule endeuillée qui verra son spectacle pour la dernière fois. Le spectacle sera un véritable enterrement de sa tournée…
Puis le lendemain, soit le 30 mai 2026, l’événement sera un peu plus joyeux: Mike fera un enregistrement de son populaire podcast Sous Écoute.
Ce n’est pas la première fois qu’il fait un enregistrement de son podcast au Centre Bell. En 2022, il avait battu un record Guinness avec plus de 20 000 billets vendus. Les réserves de bière du Centre Bell se sont même épuisées lors de l’événement.
Avant la mise en vente officielle des billets pour les deux événements, plusieurs préventes seront proposées aux fans de l’humoriste.
Dès maintenant, des forfaits sont disponibles pour les deux événements aux membres du Patreon de son podcast Sous Écoute. Le 18 septembre à 10h, les membres d’evenko pourront aussi avoir accès à ces forfaits.
Le 21 septembre à 16h, les membres du Patreon de son podcast pourront accéder à la vente des billets uniques pour chaque événement. Les membres d’evenko pourront aussi se les procurer à partir du 25 septembre à 10h.
Le 22 septembre à 9h, les forfaits pour les deux événements seront accessibles au public qui ne sont pas membres du Patreon ou d’evenko. Les billets uniques seront disponibles dès le 29 septembre à 9h.
D’ici ses deux événements au Centre Bell en mai 2026, Mike Ward poursuit la tournée de son spectacle Modeste partout au Québec.
Il se rendra notamment à Laval, Brossard, Drummondville, Valleyfield, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Joliette, Québec, Saguenay et plus encore.
Pour connaître les prochaines dates de spectacle de Mike Ward, rendez-vous sur son site Internet.
