Mike Ward surprend ses fans et annonce un enterrement au Centre Bell

Mike Ward a fait une annonce surprenante à ses fans ce matin: il offrira deux représentations différentes au Centre Bell en mai prochain.

Le 29 mai 2026, il présentera sa toute dernière date de son spectacle Modeste. Il invite d’ailleurs ses parents et ses amis à se joindre à la foule endeuillée qui verra son spectacle pour la dernière fois. Le spectacle sera un véritable enterrement de sa tournée…

Puis le lendemain, soit le 30 mai 2026, l’événement sera un peu plus joyeux: Mike fera un enregistrement de son populaire podcast Sous Écoute.