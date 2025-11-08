Mike Smith, alias Bubbles de Trailer Park Boys, accusé d’agression sexuelle

Début du contenu principal.
L’acteur canadien Mike Smith, célèbre pour son rôle de Bubbles dans la série culte Trailer Park Boys, fait face à une accusation d’agression sexuelle liée à un incident présumé survenu en décembre 2017 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.
Selon les documents déposés à la cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, Mike Smith a été officiellement inculpé le 2 octobre 2025, à Halifax.
Les faits reprochés remonteraient au 30 décembre 2017.
L’identité de la présumée victime est protégée par une ordonnance de non-publication. Smith a reçu l’ordre de ne pas communiquer avec cette personne ni de s’approcher de son lieu de travail, de son école ou de son domicile.
Pour le moment, les allégations n’ont pas été prouvées en cour. L’acteur doit comparaître lundi prochain à Halifax pour la suite des procédures judiciaires.
Dans un communiqué, la société de production Trailer Park Boys Inc. a confirmé être au courant des accusations et a annoncé que Smith s’était retiré temporairement de ses fonctions de directeur général de l’entreprise.
« Nous sommes conscients de l’allégation concernant Mike Smith datant de 2017 et prenons cette situation très au sérieux. Nous reconnaissons la difficulté de telles accusations pour toutes les parties concernées. Par respect pour le processus judiciaire, nous ne commenterons pas davantage l’affaire. »
La compagnie a toutefois précisé qu’elle demeurait concentrée sur la diffusion prochaine de la 13e saison de la série, dont le tournage s’est récemment terminé. La sortie est prévue pour 2026.
Depuis son lancement en 2001, Trailer Park Boys est devenue l’une des productions canadiennes les plus populaires à l’international, diffusée notamment sur Netflix et Crave. Mike Smith, aux côtés de Robb Wells et John Paul Tremblay, a incarné pendant plus de deux décennies les personnages principaux de cet univers à la fois absurde et attachant.
Mais ce n’est pas la première fois que Smith se retrouve sous le feu des projecteurs pour des raisons personnelles! En 2016, il avait été arrêté à Los Angeles pour violence domestique présumée, après un incident survenu dans un hôtel d’Hollywood. Quelques jours plus tard, la personne impliquée et lui avaient publié un communiqué conjoint niant les accusations, affirmant qu’ils étaient des amis ayant eu une dispute. Les charges avaient finalement été abandonnées, faute de preuves suffisantes, selon le bureau du procureur de Los Angeles.
