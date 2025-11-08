Mike Smith, alias Bubbles de Trailer Park Boys, accusé d’agression sexuelle

L’identité de la présumée victime est protégée par une ordonnance de non-publication. Smith a reçu l’ordre de ne pas communiquer avec cette personne ni de s’approcher de son lieu de travail, de son école ou de son domicile.

Pour le moment, les allégations n’ont pas été prouvées en cour. L’acteur doit comparaître lundi prochain à Halifax pour la suite des procédures judiciaires.

Dans un communiqué, la société de production Trailer Park Boys Inc. a confirmé être au courant des accusations et a annoncé que Smith s’était retiré temporairement de ses fonctions de directeur général de l’entreprise.

« Nous sommes conscients de l’allégation concernant Mike Smith datant de 2017 et prenons cette situation très au sérieux. Nous reconnaissons la difficulté de telles accusations pour toutes les parties concernées. Par respect pour le processus judiciaire, nous ne commenterons pas davantage l’affaire. »

La compagnie a toutefois précisé qu’elle demeurait concentrée sur la diffusion prochaine de la 13e saison de la série, dont le tournage s’est récemment terminé. La sortie est prévue pour 2026.