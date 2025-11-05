Laurie d'OD se confie à Alexandre Barrette sur sa relation avec Jean-Marc Couture

Laurie Doucet d'Occupation Double est la nouvelle invitée d'Alexandre Barrette au balado Oublie pas ta brosse à dents. Ce podcast permet aux gens de discuter de leur pire rupture et de parler de relations amoureuses.

Dans un extrait exclusif dévoilé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Laurie se confie sur sa séparation avec Jean-Marc Couture.

Elle et le gagnant de Star Académie 2012 ont été en couple pendant près de 3 ans, de 2013 à 2016.