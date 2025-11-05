Laurie d'OD se confie à Alexandre Barrette sur sa relation avec Jean-Marc Couture

Début du contenu principal.
Laurie Doucet d'Occupation Double est la nouvelle invitée d'Alexandre Barrette au balado Oublie pas ta brosse à dents. Ce podcast permet aux gens de discuter de leur pire rupture et de parler de relations amoureuses.
Dans un extrait exclusif dévoilé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Laurie se confie sur sa séparation avec Jean-Marc Couture.
Elle et le gagnant de Star Académie 2012 ont été en couple pendant près de 3 ans, de 2013 à 2016.
Dans la vidéo publiée par Alexandre Barrette sur Instagram, on entend Laurie d'OD Californie dire que Jean-Marc Couture l'a laissée à plusieurs reprises au cours de leur relation.
Chaque fois, elle avait le coeur brisé. Elle a fini par partir, mais ce n'était pas sans douleur. Voici les confidences de Laurie Doucet à ce sujet:
Cet épisode d'Oublie pas ta brosse à dents est présentement offert sur le Patreon du balado. On pourra le voir un peu plus tard gratuitement sur YouTube.
En attendant, on vous invite à découvrir les épisodes précédents du podcast, qui sont truffés de confidences et de détails croustillants sur des ruptures de personnalités publiques.
On a entre autres adoré celui avec Mirianne Brûlé, qui est revenue sur sa séparation avec sa covedette de Ramdam, Jason Roy-Léveillé.
Pour voir l'extrait vidéo, c'est par ici.
En 2016, Laurie Doucet, révélée au public grâce à Occupation Double, avait quitté le restaurant où elle travaillait aux côtés de la mégastar Justin Bieber.
À l’époque, Laurie avait raconté cette soirée dans les médias, mentionnant avoir vécu un bon moment et décrivant le chanteur comme un véritable gentleman.
Ce souvenir refait aujourd’hui surface alors que l’ancienne candidate d’OD est de passage au balado La gang du show.
Voyez l'extrait juste ici.